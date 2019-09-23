Milas’ta ’Lirik Sözün Bestecisi Zeki Duygulu Sempozyumu’ sona erdi

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve konu olarak Milaslı besteci Zeki Duygulu'yu ele alan Sanat Edebiyat Günleri sona erdi.

"Lirik Sözün Bestecisi Zeki Duygulu Sempozyumu" Aşkıdil Akarca Sahnesi'nde iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Halim Şafak Şanlıdağ'ın yaptığı sempozyumun ilk oturumunun konuşmacıları Hakan Cevher, Zeki Coşkun, Hüseyin Avni Kunduracıoğlu oldu.

Oturum öncesinde sempozyumun açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 10 yıldır gerçekleştirdikleri Sanat ve Edebiyat Günleri'nde, Milaslı ünlü şair, yazar, bilim insanı ve müzisyenleri sempozyum konusu yaparak ve bu çalışmaları kitap halinde belgelendirerek, Milas tarihine önemli bir arşiv oluşturduklarını söyledi.

Başkan Tokat'ın yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından moderatör Halim Şafak ve diğer konuşmacılar yerlerini alarak sunumlarını gerçekleştirdiler.

Konuşmacılar Zeki Duygulunun müzik dünyasında ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ettiler.

Sempozyumun ikinci gününde ise Zeki Duygulu'nun oğlu Metin Duygulu, Özgün Arda Nural, Abdullah Akat, Selçuk Küpçük, Hasan Özgen sunum yaptı.

Zeki Duygulu'nun oğlu 78 yaşındaki Metin Duygulu, sempozyum sonunda Milas Türk Musikisi Derneği sanatçılarının eşliğinde babasının şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: İHA