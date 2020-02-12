Milas’ta öğrencilere ilkyardım anlatılıyor

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarında uygulanacak olan ilkyardım farkındalık oluşturma projesi başlatıldı.

Ülkemizde artan okul kazaları, ev kazaları ve iş kazalarında bilinçsiz yapılan müdahaleler, koruyucu önlemlerin alınmaması, ilk yardım ve ilk müdahale uygulamalarında bilgi yetersizliği nedeniyle yaralanmalara, vücutta kalıcı hasar oluşmasına ya da yaşamların yitirilmesinden yola çıkılarak, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milas'taki İlk ve Ortaöğretim Okullarında İlk Yardım Farkındalık Oluşturma Projesi hayata geçirildi.

Projenin başlaması ile birlikte Milas Gürel Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Bölümü öğretmenlerinden Hasan Karabağ koordinatörlüğünde Nagihan Kızılkaya, Ayşegül Bilsel Ateşli, Eylem Aydemir tarafından Dr. Mete Ersoy İlkokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinde uygulamalı temel ilkyardım eğitimi verildi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin ilk yardım temel bilgisine sahip olmaları, karşılaşabilecekleri okul kazaları, ev kazaları ve trafik kazaları yaralanmalarında pratik bilgi kazandırmak, okullarda ilk yardım yapabilecek düzeye getirmek ve koruyucu önlemler alma konularını kapsayan bir farkındalık projesi başlattık. Projemizin sonunda öğrenci ve öğretmenlerimiz karşılaşabileceği okul, ev, iş, trafik kazaları ve yaralanmalarda bilgi becerilerini arttırarak olası bir durumda müdahalede bulunabilecekler. Projemizde görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA