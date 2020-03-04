Milas’ta yağmur suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesinde yağmur sayı hatlarını yenileyip ızgara imalatlarını tamamladı. Tuzabat Mahallesi'nde yağmur suyu hatlarının tamamlanmasının ardından bölgede yaşanabilecek olası su baskınlarını önüne geçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İl genelinde yürüttüğümüz yağmur suyu hatlarının yenilenmesi ve ızgara imalatlarımız devam etmekte. Vatandaşlarımızın olası bir su baskını veya yollarda su birikintilerinin önüne geçebilmek için yağmur suyu hatlarının yapımına devam ediyoruz. Tüm İlde bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Muğla'nın Milas ilçesi Tuzabat Mahallesinde yağmur suyu hattı ve ızgara imalatları tamamlandı" denildi.

Kaynak: İHA