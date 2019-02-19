İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (2)

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi...

Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (2)

BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.

Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin ise çıkarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.