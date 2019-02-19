Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor (2)
Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi...
BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.
Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin ise çıkarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
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