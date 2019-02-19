Milas'taki maden faciasında, cesetleri çıkarmak için çalışmalar sürüyor

MUĞLA'nın Milas ilçesinde dün, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği faciada yaşamını yitiren Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cesetlerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Dün Şükrü Otlak'ın cesedi çıkarılırken, Tayfun Akıncı ise yaralı kurtarılmıştı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, kaya bloklar kaldırılmaya başlandı. Bu sırada dev bir kaya, iş makinelerinin üzerine düştü. Bu sırada aynı iş makinesinin içerisinde bulunan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kayanın altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından yaralı olarak kurtarılan Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ocak çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Gece de devam eden çalışmalar sırasında ilk olarak Şükrü Otlak'ın cesedine ulaşıldı. Otlak'ın cesedi, çıkarılıp morga kaldırıldı. Ardından da sırasıyla Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. İki işçinin cenazelerinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Madencilerin sağ çıkarılmasını umutla beklerken peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkılan acılı ailelere zaman zaman sağlık ekipleri müdahale etti. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede çadır kurdu.

İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.

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DHA