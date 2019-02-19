Milas'taki maden faciasında, işçilerin cesetleri enkazdan çıkarıldı (6)

SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeninde, devrilen kayanın altında kalan 4 işçiden son olarak Servet Çapacıoğlu'nun (24) cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cansız bedeni, bu sabah çıkarılan Engin Tutuk'un cesedinin de gönderildiği Milas Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Öte yandan Servet Çapacıoğlu'nun yakınları, enkazda çalışmalar sürerken, şantiye görevlilerine saldırdı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu'nun yakınları sakinleştirildi.

3 GÖZALTI KARARI

Feldspat maden sahasındaki faciayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri, şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan; ancak ulaşılamayan Ö.K.'nin de arandığı belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ise işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

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DHA