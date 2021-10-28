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Milat ne demek, TDK'ya göre Milat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Milat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Milat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Milat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Milat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Milat ne demek, TDK'ya göre Milat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milat ne demek? Milat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi milat kelimesi. Peki milat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre milat nedir, milat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Milat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre milat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hz. İsa'nın doğduğu gün
- Herhangi bir olayın başlangıcı

MİLAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün uzay araştırmacıları için yepyeni bir milattı bugün.

MİLAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- milattan önce, milattan sonra, badelmilat, kablelmilat

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