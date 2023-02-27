Milazim Bajraktari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milazim Bajraktari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milazim Bajraktari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milazim Bajraktari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milazim Bajraktari 13 Temmuz 2003 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milazim Bajraktari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milazim Bajraktari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Milazim Bajraktari'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milazim Bajraktari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milazim Bajraktari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milazim Bajraktari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milazim Bajraktari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milazim Bajraktari şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.