Milcho Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milcho Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milcho Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milcho Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milcho Angelov 2 Ocak 1995 tarihinde Irechekovo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Милчо Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milcho Angelov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milcho Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Milcho Angelov'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milcho Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milcho Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milcho Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milcho Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2012 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

13 Ocak 2018 yılında Slavia Sofia

15 Ocak 2019 yılında Etar

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

17 Şubat 2022 yılında FC Brasov-SR

Milcho Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milcho Angelov şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milcho Angelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chernomorets Burgas (-9/2012)

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 9 gol atmıştır.

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