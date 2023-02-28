Milciades Adorno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milciades Adorno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milciades Adorno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milciades Adorno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milciades Adorno 27 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Milciades Bautista Adorno Aguero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milciades Adorno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Milciades Adorno'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milciades Adorno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milciades Adorno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milciades Adorno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milciades Adorno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Milciades Adorno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milciades Adorno şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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