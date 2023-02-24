Mile Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mile Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mile Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mile Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mile Kovacevic 26 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mile Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mile Kovacevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mile Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mile Kovacevic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mile Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mile Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mile Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mile Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rudar Prijedor

5 Mart 2021 yılında Kozarska Dubica

30 Haziran 2021 yılında Rudar Prijedor

6 Temmuz 2021 yılında S. Novi Grad

30 Haziran 2022 yılında Rudar Prijedor

Mile Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mile Kovacevic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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