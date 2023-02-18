Mile Skoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mile Skoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mile Skoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mile Skoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mile Skoric 19 Haziran 1991 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mile Škorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mile Skoric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Mile Skoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 8 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Mile Skoric'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mile Skoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mile Skoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mile Skoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mile Skoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2006 yılında NK Osijek U17

21 Mart 2008 yılında NK Osijek

8 Ağu 2011 yılında HNK Gorica

27 Ocak 2012 yılında HASK Zagreb

8 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

Mile Skoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mile Skoric şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mile Skoric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Cibalia Vinkovci (2003-2006), NK Osijek (2006-2008)

Hırvatistan takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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