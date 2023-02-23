Milen Stoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milen Stoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milen Stoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milen Stoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milen Stoev 29 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Милен Янков Стоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milen Stoev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milen Stoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Milen Stoev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milen Stoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milen Stoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milen Stoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milen Stoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

27 Şubat 2019 yılında Pirin

30 Haziran 2019 yılında Arda Kardzhali

Milen Stoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milen Stoev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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