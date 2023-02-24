Milen Tanchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milen Tanchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milen Tanchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milen Tanchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milen Tanchev 2 Ocak 1999 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Милен Иванов Танчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milen Tanchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milen Tanchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Milen Tanchev'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milen Tanchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milen Tanchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milen Tanchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milen Tanchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Maritsa

Milen Tanchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milen Tanchev şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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