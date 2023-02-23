Milen Zhelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milen Zhelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milen Zhelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milen Zhelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milen Zhelev 17 Temmuz 1993 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Милен Живков Желев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milen Zhelev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milen Zhelev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 26 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Milen Zhelev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milen Zhelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milen Zhelev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milen Zhelev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milen Zhelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Akademik Sofia

1 Ağustos 2012 yılında Vidima-Rakovski

1 Mart 2013 yılında Vereya

1 Ocak 2015 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2017 yılında Beroe

26 Mayıs 2020 yılında Arda Kardzhali

Milen Zhelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milen Zhelev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.