Milenko Skoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milenko Skoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milenko Skoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milenko Skoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milenko Skoric 22 Nisan 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Миленко Шкорић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milenko Skoric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milenko Skoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milenko Skoric'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milenko Skoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milenko Skoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milenko Skoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milenko Skoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2017 yılında Kolubara

30 Ocak 2018 yılında Pandurii

28 Şubat 2019 yılında Zarkovo

14 Ocak 2020 yılında Backa

11 Ocak 2021 yılında FK Indjija

6 Temmuz 2021 yılında Kolubara

27 Ağu 2021 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında Metalac

Milenko Skoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milenko Skoric şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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