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Milenyum ne demek, TDK'ya göre Milenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Milenyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Milenyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Milenyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Milenyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Milenyum ne demek, TDK'ya göre Milenyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Milenyum ne demek? Milenyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi milenyum kelimesi. Peki milenyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre milenyum nedir, milenyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİLENYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Milenyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Milenyum kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre milenyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Binyıl

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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