Miler Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miler Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miler Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miler Bolanos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miler Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miler Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miler Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miler Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miler Bolanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miler Bolanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miler Bolanos 1 Haziran 1990 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Miler Alejandro Bolaños Reascos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miler Bolanos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Miler Bolanos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miler Bolanos'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miler Bolanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miler Bolanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miler Bolanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miler Bolanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2006 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2007 yılında Barcelona SC

27 Ocak 2009 yılında LDU Quito

11 Ocak 2012 yılında Chivas USA

30 Haziran 2013 yılında LDU Quito

15 Temmuz 2013 yılında CS Emelec

30 Haziran 2014 yılında LDU Quito

2 Temmuz 2014 yılında CS Emelec

10 Şubat 2016 yılında Grêmio

4 Eylül 2017 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2018 yılında Grêmio

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

30 Eylül 2020 yılında SH Shenhua

14 Mart 2021 yılında CQ Liangjiang

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Miler Bolanos kimdir

Miler Bolanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miler Bolanos şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Sucumbíos (6/2003-12/2003, 5/2004-12/2004, 7/2005-12/2005), CD Caribe Junior (-6/2003, 1/2004-5/2004, 1/2005-7/2005, 1/2006-5/2006)

Miler Bolanos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 8 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miler Bolanos nereli

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