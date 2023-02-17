Mileta Matovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mileta Matovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mileta Matovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mileta Matovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mileta Matovic 6 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mileta Matovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mileta Matovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Mart 2014 tarihinde katılmıştır. Mileta Matovic'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mileta Matovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mileta Matovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mileta Matovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mileta Matovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında UR Namur

1 Eylül 2009 yılında FC Locarno

1 Haziran 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2010 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2014 yılında FC Baden 1897

Mileta Matovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mileta Matovic şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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