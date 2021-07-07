Miley Cyrus'tan konser esnasında "Britney'a Özgürlük" sloganı !

Miley Cyrus , Britney Spears'ı Las Vegas'taki 4 Temmuz performansında 'Party In The USA' şarkısını söylerken, şarkının sözlerini değiştirip, tamamen Britney Spears'a uyarladı. Perfomans sonrası “Birtney'a özgürlük” diye bağırarak zor günler geçiren arkadaşını desteklediğini belirtti.

ARKADAŞINA DESTEK OLDU, ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN HAYKIRDI!

Britney Spears'ın 23 Haziran'daki yürek burkan 'muhafazakarlık mahkemesi' duruşmasından bu yana , çok sayıda yabancı ve Türk ünlü #FreeBritney hareketine destek verdi . 4 Temmuz'da Miley Cyrus, Las Vegas'taki Resorts World'de sahne aldı ve en büyük hitlerinden biri olan "Party in the USA" şarkısının sözlerini değiştirerek Spears'a uyarladı, mikrofona ilahiler söyledi. Cyrus, Spears'ın açık sözlü destekçileri için miting çığlığı attı ve seyircilerin çoğu, pop ikonuyla muazzam bir dayanışma göstererek onunla birlikte şarkılar söyledi.

BRİTNEY SPEARS OLAYI NEDİR? NEDEN ÖZGÜR BIRAKILMASI İSTENİYOR?

Britney Spears'ın dünyaca ünlü bir pop yıldızı olarak onlarca yıllık kariyerinin neredeyse yarısında, "Womanizer" şarkısı ile hayatının tam kontrolünü elinde tutmadı.

Britney, 12 yıl önce hastaneye kaldırılıp rehabilitasyonla sonuçlanan çöküşünden bu yana babası Jamie Spears tarafından yönetilen bir konservatörlük altında. Spears'ın akıl sağlığı savaşlarını çevreleyen damga, 2007 yılından bu yana şarkıcıyı takip etse de, kariyerini asla etkilemedi, 2008 albümü Circus ile resmi bir geri dönüşe imza atan Britney , albümler yayınlamaya, turne yapmaya, yıllarca süren bir Las Vegas misafirhanesinde yıldız olmaya ve kârlı parfümü ve iç çamaşırı serileri de dahil olmak üzere iş girişimleri başlatmaya devam etti .

Bununla birlikte, birden fazla geri dönüşe rağmen, Britney'nin uzun zamandır hayranları, pop yıldızının 38 yaşında bir konservatuar (genellikle kendi kararlarını vermeye aciz olanlar için çıkarılan yasal vasilik ) altında kalmaya devam ettiğini görmekten duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler. Şarkıcının kendisinin de yasal bağlayıcılıktan kurtulmak istediğine yürekten inanan hayranlar , konservatuvarı çevreleyen tutarsızlıklara farkındalık getirmek için sosyal medyayı kullanarak #FreeBritney hareketini başlatmıştı.