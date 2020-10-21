Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri

Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı nasıl yapılır? Milföy Çanağında Tavuklu Orman Kebabı nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

MİLFÖY ÇANAĞINDA TAVUKLU ORMAN KEBABI MALZEMELERİ

* 500 gr kuzu kuşbaşı et

* 1 tane küp küp doğranmış büyükçe bir patates

* 1 tane küp küp doğranmış iri bir havuç

* 1 kase bezelye

* 1 tane yemeklik doğranmış kuru soğan

* 1 avuç soyulmuş arpacık soğan

* 5-6 diş sarımsak

* 1-2 tane küçük doğranmış yeşil biber

* 1 tane küçük küçük doğranmış orta boy domates

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 yemek kaşığı tereyağ

* Tuz, baharat

Çanak İçin:

* 10 tane milföy hamuru

* 1 tane yumurta sarısı

* Isıya dayanıklı 10 tane cam ve toprak kap

* Kapları yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri İçin

* Maydanoz

MİLFÖY ÇANAĞINDA TAVUKLU ORMAN KEBABI TARİFİ

Ormanın kebabını yapmak için öncelikle etleri tencereye koyun kapağını kapatın sulandıktan sonra suyunu çekene kadar pişirin tereyağını ve doğranmış soğanları ilave edin iyice kavurun kavrulan etlere tuz ve baharat hariç bütün malzemeyi koyun üzerini geçmeyecek kadar ılık su koyun yemek suyunu çekene kadar pişirin, suyunu çeken yemeğe baharatlarını ve tuzunu serpin, soğumaya bırakın. Başka bir tarafta kaplarınızı bolca yağlayın milföy hamurlarınızı kabınıza yapıştıra yapıştıra yerleştirin, yemeğinizi kaşık kaşık kaselere pay edin, milföylerin kenarlarına yumurta sarısı sürün, 180 derecede ısıtılmış fırında milföyler kızarana kadar pişirin,

Sıcak sıcak kaplardan çıkarın ve servis yapın.