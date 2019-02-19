Milföy Sarma But nasıl yapılır? Milföy Sarma But tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Milföy Sarma But '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Milföy Sarma But ise merak konusu oldu. Milföy Sarma But nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Milföy Sarma But İşte tarifi...

MALZEMELER

Milföy Sarma But Malzemeleri



4 adet but

4 adet milföy

Sosu için;

1 silme yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı ketçap

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

4 diş sarımsak

Üzeri İçin;

Yumurta sarısı

Milföy But Sarma Tarifi Yapılışı

Butları üzerini geçecek kadar suda haşlıyoruz. Bu sırada sosu hazırlamak için sarımsak hariç bütün malzemeleri bir kap içerisinde az miktar sıcak su ile karıştırıyoruz. Haşlanan butları tek tek sosa bulayıp, merdane ile bir miktar açarak büyüttüğümüz milföylere yerleştirip bir adet sarımsak doğruyoruz ve milföy ile budu sarıyoruz. Bunu yumurta sarısına bulayıp azz miktarda sıvı yağ damlattığımız fırın kabımıza alıyoruz. Hepsi için aynı işlemi yapıp 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Milföyleri budu sarabilecek kadar merdane ile açıyoruz.

Sarımsakları milföyün içine butun üzerine doğruyoruz.