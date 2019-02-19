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Milföy Sarma But nasıl yapılır? Milföy Sarma But tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Milföy Sarma But '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Milföy Sarma But ise merak konusu oldu. Milföy Sarma But nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Milföy Sarma But İşte tarifi...

Milföy Sarma But nasıl yapılır? Milföy Sarma But tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Milföy Sarma But  '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Milföy Sarma But  ise merak konusu oldu. Milföy Sarma But  nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Milföy Sarma But  İşte tarifi...

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MALZEMELER

Milföy Sarma But  Malzemeleri


    4 adet but
    4 adet milföy

Sosu için;

    1 silme yemek kaşığı salça
    1 yemek kaşığı ketçap
    Pul biber
    Karabiber
    Kimyon
    Tuz
    4 diş sarımsak

Üzeri İçin;

    Yumurta sarısı

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Milföy But Sarma Tarifi Yapılışı

Butları üzerini geçecek kadar suda haşlıyoruz. Bu sırada sosu hazırlamak için sarımsak hariç bütün malzemeleri bir kap içerisinde az miktar sıcak su ile karıştırıyoruz. Haşlanan butları tek tek sosa bulayıp, merdane ile bir miktar açarak büyüttüğümüz milföylere yerleştirip bir adet sarımsak doğruyoruz ve milföy ile budu sarıyoruz. Bunu yumurta sarısına bulayıp azz miktarda sıvı yağ damlattığımız fırın kabımıza alıyoruz. Hepsi için aynı işlemi yapıp 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
 Milföyleri budu sarabilecek kadar merdane ile açıyoruz.
 Sarımsakları milföyün içine butun üzerine doğruyoruz.

 

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