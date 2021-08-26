Mili Eğitim Bakanı istihdam müjdesi verdi: MEB 260 Fizyoterapist alacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yayımladığı yazılı açıklamasında, 6 Eylül'den itibaren tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime yeniden başlanılması için gerekli hazırlıkların devam ettiğini ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirterek başladığı konuşmasında, RAM'da öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 260 fizyoterapist alınacağını da duyurdu.

"VERİLEN HİZMETİN KALİTESİ ARTTIRILMASI İÇİN 260 FİZYOTERAPİST ALINACAK"

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiler dahilinde, RAM'da öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla 260 fizyoterapist alınacak. Ülkede her bir RAM'da en az bir fizyoterapist görevlendirilecek. 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların eksiksiz devam ettiğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini söyledi. Bakan Özer, konuya ilişkin "Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız." ifadeleri kullandı.

Yaptığı açıklmaların ardından RAM hizmetinin kaliteyi arttıracağına dikkat çeken Özer; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.