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  3. Mili futbolcu Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu

Mili futbolcu Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu

Milli futbolcumuz Enes Ünal (23), İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mili futbolcu Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu

Türk futbolunun gelecek vaat eden ancak bir türlü potansiyelini kanıtlayamayan milli futbolcu Enes Ünal, İspanya La Liga ekiplerinden Villareal'den ayrılarak Getafe ile  anlaştı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada 23 yaşındaki Milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Ayrıca kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı. 

Geçtiğimiz yıl Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıkmış, 8 kez fileleri havalandırmıştı. 

Mili futbolcu Enes Ünal, Getafe'ye transfer oldu

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bursaspor'da genç yaşta yıldızı parlayan Enes Ünal, 2015 yılında Manchester City'ye transfer olarak heyecan yaratmıştı. Milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. 

Enes'in Getefe'de sergileyeceği performans merak ediliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


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