Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de geleneksel Memur- Sen İftar programına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Akar terörle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Akar son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

"TERÖRLE MÜCADELE DE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terörle mücadele kapsamında kararlı ve önemli adımlar atıldığını belirten Akar, "Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine yapılması gereken ne varsa Mehmetçik yaptı, yapmaya devam ediyor. İnşallah, tüm göstergeler bunu gösteriyor, terör belasından asil milletimizi kurtaracağız ve milletimizin bekasını ve refahını sağlamak suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

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"3 GÜNDE 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar son 3 günde 18 teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek; "Arkalarında kim olursa olsun, onlara kim silah, mühimmat, helikopter verirse versin bizim onlarla mücadelemiz bitmeyecek, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçik, son 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 teröristi etkisiz hale getirdi." ifade etti.

Türkiye'yi daha büyük ve güçlü bir ülke haline getirmek için çalışılması gerektiğini vurgulayan Akar; "Daha büyük, daha güçlü olmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. 85 milyon bir ve beraber olarak, tek yumruk, tek yürek olarak çalışmasıyla bütün engelleri aşacağız. Sizlerin sevgisi, güveni, duası olduğu müddetçe Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemiz, devletimiz olarak aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok." belirtti.

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Sözlerinin sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, programın ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek personelle bayramlaştı.