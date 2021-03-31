Mina isminin anlamı nedir, Mina ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıRize Derepazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Derepazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşları, İş İlanlarıMakine Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıPendik'te hijyen paketi dönemi başlıyor!Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitifElektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıLüks araç pert oldu, sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitif

Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitif

Gazeteci Candaş Tolga Işık, A Milli Futbol Takımında 1'i teknik heyetten olmak üzere 8 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitif

Son günlerde ülkemizde koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı günden güne artarken Milli takım da bu süreçten etkilenirken  Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı da belli oldu. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık," Milli takımda toplam 9 covid + vaka var.  (1 teknik heyet, 8 futbolcu)" dedi.

Koronavirüs salgınına yakalanan futbolcuların kim olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitif

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT