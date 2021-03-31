Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitif

Son günlerde ülkemizde koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı günden güne artarken Milli takım da bu süreçten etkilenirken Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı da belli oldu. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan gazeteci Candaş Tolga Işık," Milli takımda toplam 9 covid + vaka var. (1 teknik heyet, 8 futbolcu)" dedi.

Koronavirüs salgınına yakalanan futbolcuların kim olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.