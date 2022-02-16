Miligram ne demek, TDK'ya göre Miligram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miligram ne demek? Miligram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miligram kelimesi. Peki miligram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miligram nedir, miligram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLİGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miligram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Miligram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre miligram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir gramın binde birine eşit ağırlık ölçüsü birimi (mgr)

