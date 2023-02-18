Milijan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milijan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milijan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milijan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milijan İlic 23 Mayıs 1993 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Милијан Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milijan İlic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Milijan İlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milijan İlic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milijan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milijan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milijan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milijan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BASK Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2013 yılında Rakovica

1 Aralık 2013 yılında Partizan U19

1 Ocak 2014 yılında FK Zemun

1 Ocak 2015 yılında GSP Polet

1 Haziran 2015 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2015 yılında Rakovica

25 Ocak 2017 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

8 Ocak 2021 yılında FCI Levadia

17 Ocak 2022 yılında Mladost GAT

Milijan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milijan İlic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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