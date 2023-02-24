Milisav Vuksanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milisav Vuksanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milisav Vuksanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milisav Vuksanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milisav Vuksanovic 9 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milisav Vuksanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Milisav Vuksanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milisav Vuksanovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milisav Vuksanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milisav Vuksanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milisav Vuksanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milisav Vuksanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2016 yılında FK Cetinje

31 Mayıs 2017 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2017 yılında FK Cetinje

30 Temmuz 2018 yılında FK Decic Tuzi

29 Ocak 2019 yılında KS Burreli

24 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

8 Şubat 2020 yılında Arm. Hannover

2 Şubat 2021 yılında Kom Podgorica

11 Şubat 2022 yılında FK Cetinje

17 Temmuz 2022 yılında Kom Podgorica

Milisav Vuksanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milisav Vuksanovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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