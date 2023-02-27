Milislav Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milislav Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milislav Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milislav Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milislav Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milislav Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milislav Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milislav Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milislav Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milislav Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milislav Popovic 6 Mart 1997 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milislav Popovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milislav Popovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milislav Popovic'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milislav Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milislav Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Milislav Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milislav Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lazio U19

1 Temmuz 2015 yılında TSV Havelse U19

5 Ocak 2016 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2017 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında SV Lafnitz

28 Ağustos 2020 yılında Macarthur

26 Temmuz 2021 yılında Strumska Slava

22 Temmuz 2022 yılında Vict. Rosport

Milislav Popovic kimdir

Milislav Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milislav Popovic şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blacktown City Demons (-2013), S.S Lazio Primavera (2013-2015), TSV Havelse (2015-12/2015)

Milislav Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milislav Popovic nereli

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