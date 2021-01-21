Militan nedir? Kime denir? Militan ne demektir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Militan nedir? Kime denir? Militan ne demektir? soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

MİLİTAN NEDİR? NE DEMEKTİR?

Militan, "militan reformcularda" olduğu gibi, özellikle bir amacı desteklemek için şiddetle aktif, kavgacı ve / veya saldırgan anlamına gelir. 15. yüzyıl Latince "militar" dan "asker olarak hizmet etmek" anlamına gelir.

TDK'ya göre Militan:

1. bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.

2. bir siyasal örgütün etkin üyesi.

3. mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.

MİLİTAN KİME DENİR?

Militan savunduğu görüşü illegal yollarla arayan kişiye denir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir. "