Miljan Andzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Andzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miljan Andzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miljan Andzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miljan Andzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Andzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Andzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Andzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Andzic 8 Nisan 2001 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Andzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miljan Andzic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miljan Andzic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miljan Andzicboyu ve yaşı kaç

Miljan Andzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Andzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Miljan Andzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Andzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OFK Beograd U17

16 Ağu 2016 yılında Borca U17

1 Temmuz 2017 yılında Borca U19

5 Şubat 2018 yılında DIN

9 Ağu 2019 yılında Pozarevac

17 Ekim 2019 yılında Dinamo Pancevo

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Miljan Andzic kimdir

Miljan Andzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Andzic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Miljan Andzic nereli

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