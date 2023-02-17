Miljan Dangubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Dangubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Dangubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Dangubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Dangubic 16 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Dangubic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miljan Dangubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Miljan Dangubic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miljan Dangubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Dangubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Dangubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Dangubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U21

1 Ocak 2017 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2018 yılında FC Bavois

Miljan Dangubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Dangubic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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