Miljan Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Krpic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Krpic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Krpic 3 Temmuz 2003 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Krpic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miljan Krpic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miljan Krpic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miljan Krpic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Krpic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Krpic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Krpic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Puskás AFC U19

7 Temmuz 2022 yılında FK TSC

Miljan Krpic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Krpic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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