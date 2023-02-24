Miljan Mocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Mocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Mocevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Mocevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Mocevic 9 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miljan Močević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Mocevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miljan Mocevic'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miljan Mocevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Mocevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Mocevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Mocevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Miljan Mocevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Mocevic şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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