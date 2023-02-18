Miljan Momcilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Momcilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Momcilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Momcilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Momcilovic 17 Mart 2001 tarihinde Milići şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Миљан Момчиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Momcilovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer yapmaktadır. Miljan Momcilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miljan Momcilovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miljan Momcilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Momcilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Momcilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Momcilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

1 Ocak 2020 yılında Partizan

27 Ocak 2020 yılında Teleoptik

30 Haziran 2022 yılında Partizan

13 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Miljan Momcilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Momcilovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Miljan Momcilovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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