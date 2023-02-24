Miljan Odzaklic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Odzaklic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Odzaklic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Odzaklic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Odzaklic 24 Ekim 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Odzaklić Miljan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Odzaklic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Miljan Odzaklic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miljan Odzaklic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Odzaklic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Miljan Odzaklic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Odzaklic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında FK Jedinstvo Zeravica

13 Temmuz 2022 yılında FK Proleter Dvorovi

18 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Miljan Odzaklic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Odzaklic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.