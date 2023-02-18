Miljan Skrbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Skrbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Skrbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Skrbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Skrbic 18 Eylül 1995 tarihinde Crvenka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Miljan Škrbić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Skrbic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miljan Skrbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Miljan Skrbic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Miljan Skrbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Skrbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Skrbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Skrbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OFK Beograd U19

1 Ocak 2013 yılında OFK Belgrad

22 Eylül 2016 yılında NK Krsko

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Giresunspor

23 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2020 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

Miljan Skrbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Skrbic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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