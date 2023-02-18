Miljan Vujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miljan Vujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miljan Vujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miljan Vujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miljan Vujic 19 Mayıs 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miljan Vujic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miljan Vujic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 U19 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U19 takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miljan Vujic'nin RFK Novi Sad 1921 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miljan Vujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miljan Vujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miljan Vujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miljan Vujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2020 yılında Spartak U17

23 Ağu 2022 yılında Novi Sad U19

Miljan Vujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miljan Vujic şuan RFK Novi Sad 1921 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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