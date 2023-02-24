Milko Badanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milko Badanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milko Badanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milko Badanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milko Badanov 19 Mart 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Милко Емилов Баданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milko Badanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milko Badanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milko Badanov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milko Badanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milko Badanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milko Badanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milko Badanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rodopa

18 Şubat 2022 yılında Borislav

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Milko Badanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milko Badanov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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