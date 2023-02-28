Miller Mareco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miller Mareco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miller Mareco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miller Mareco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miller Mareco 31 Ocak 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Miller David Mareco Colmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miller Mareco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miller Mareco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miller Mareco'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miller Mareco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miller Mareco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miller Mareco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miller Mareco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Libertad

1 Temmuz 2012 yılında Rubio Ñú

1 Haziran 2014 yılında Libertad

1 Ocak 2015 yılında CS San Lorenzo

1 Aralık 2015 yılında Libertad

12 Şubat 2016 yılında Sol de América

6 Haziran 2016 yılında Libertad

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

31 Aralık 2016 yılında Libertad

1 Ocak 2017 yılında Rubio Ñú

30 Haziran 2017 yılında Libertad

1 Ocak 2018 yılında Cristóbal Colón

1 Ocak 2020 yılında Gen. Caballero

Miller Mareco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miller Mareco şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Miller Mareco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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