Millet Buluşmasının ikinci durağı Demirciler köyü oldu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Millet buluşmaları kapsamında düzenlediği halkla buluşma organizasyonunun ikinci durağı Demirciler köyü oldu.

Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin hazır bulunduğu Millet Buluşması programında vatandaşlarla sohbet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunların çözümü için çeşitli notlar aldı. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden hareketle; Millet Buluşmalarına Demirciler köyü ile devam eden Başkan Şayir, "Halkımız ile sürekli bir araya gelemeye özen gösteriyoruz. Halkımızın taleplerini yerinde dinleyerek hızlı bir şekilde talepleri çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Millet buluşmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Halkımızın taleplerini yerinde çözüme kavuşturma adına millet buluşmalarımızı mahallelerimizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir önceki buluşmamızda olduğu gibi başkan yardımcılarım ve birim müdürlerim ile birlikte sizlerin istek ve sorunlarınızı yerinde dinliyoruz. Böylece istek ve sorunların yerinde çözümü ve sürecin hızlanması için imkân sağlamış oluyoruz. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, fedakârlık yapacak olan biri varsa onlar bizleriz. Sizin sorunlarınız ve talepleriniz için değim yerindeyse elimizi değil gövdemizi koyarak bütün sorumlulukları alıp çözmeye çalışacağız. Sizin sorunlarınız bizim sorunumuzdur. Köylerimizi daha yaşanılabilir daha konforlu bir hale getireceğiz. Çocuklarımıza gençlerimize ve yaşlılarımıza daha güzel vakit geçirecekleri alanlar inşa edeceğiz. Bizler geldiğimiz günden beri tasarruf ve gelir arttırıcı yollar arıyoruz. Bunu da vatandaşa hizmete çevireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA