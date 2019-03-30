Millet Caddesinde trafik kazası: 3 yaralı

Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışmasıyla otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sularında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapa istikametine seyir halinde olan Berkay Ş, idaresindeki 34 UM 5444 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Behcet O, yönetimindeki 34 TAK 84 ticari otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda Berkay Ş, hakimiyetindeki otomobil devrildi. Kazada ticari taksi sürücüsü ile devrilen otomobilde bulunan Serhat A., ile Harun A., yaralanırken, Berkay Ş, ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, devrilen otomobilde sıkışan Serhat A., ve Harun A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Devrilen otomobil nedeniyle trafik geçişi kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA