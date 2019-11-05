Millet Hastanesi Millet Evi olacak

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) yönetim kurulu toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi. ŞURKAV'ın dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, şehrin tarihi ve kültürel alanlarında yapılması gereken çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda bir değerlendirme yapan ŞURKAV Başkanı Vali Abdullah Erin, Gümrük Hanı, Kuşçu Pazarı ve tarihi çarşıların bulunduğu alanın tarihi kimliğine yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu yöndeki çalışmaların peyderpey hayata geçirileceğini söyledi. Şanlıurfa'nın tarihi alanlarının ortaya çıkarılması, dönüştürülmesi amacıyla valilik olarak her türlü desteği verdiklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediyelerinin de bu yöndeki çalışmalara önem verdiklerini ifade eden Vali Erin, restorasyon, kamulaştırma ve benzeri çalışmalar için YİKOB'dan 24-25 milyon TL'nin aktarıldığını hatırlattı.

Şanlıurfa'nın önümüzdeki yıllarda kurtuluşunun bu tarihi alanların korunması ve yaşatılmasından geçtiğini aktaran Vali Erin, "Eğer biz tarihi, kültürel zenginliklerimizi ve varlıklarımızı önümüzdeki kuşaklara aktaracak ve bütün dünyaya sergileyebilecek bir çerçeveye dönüştürebilirsek kalıcı olur. Bu anlamda kültür adası 2011'de istimlak işlemlerini başlattığımız 11 evden oluşuyordu. 2017'de restorasyonu hızlandırdık ve tamamladık. Şu anda 200 yatak kapasitesi ile bölgenin en tarihi alanlarında yer alan bir otel olmaya aday hale geldi. 58 Meydanı önümüzdeki dönemde bu bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelecek. Burayı, İçişleri Bakanımız ve Müsteşarımızın desteğiyle Vilayetler Hizmet Birliği kanalıyla bir kamu kurumuna devredebileceğimizi düşündük. İzmir, İstanbul ve Erzurum'da da otel ve restoranları olan bu sistem zincirinin bir halkası da Şanlıurfa'da olur. Şu anda tefrişat projeleri hazırlanıyor. Kısa sürede buranın hizmete açılması planlanıyor. Otellerin yüksek standart ve kalitede, iç mimarisinden düzenine kadar her şeyi çalışıldı. Burayı, Vilayetler Hizmet Birliği'ne devredeceğiz. Buna karşılık geçmişten bugüne kadar yaptığımız masrafların tümünü alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA