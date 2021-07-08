Millet ittifakı karışıyor! CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adayı krizi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız

2023 yılında yapılacak seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların isimleri dillendirilmeye başlandı. Cumhur İttifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı kesin iken muhalefet cephesinde ise aday karmaşası yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için ismi dillendirilmeye başladı.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun CHP'nim Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, “Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" demesi dikkat çekti.

Bu konulara ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçmesinin İYİ Parti cephesinde rahatsızlık yarattığını yazdı. Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Genel Merkezin Kılıçdaroğlu'nun adını baskın hale getirme çabasının da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden olduğunu, ancak İmamoğlu cephesinin duruma şimdilik sessiz kaldığını kaydetti.

"KILIÇDAROĞLU KENDİNİ HAZIRLIYOR"

Abdülkadir Selvi köşe yazısında, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden birinin," Genel başkan her geçen gün cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirmeye ve kendine ona göre hazırlamaya başladı” dediğini köşesinde yazdı.

CHP içinde bir grubun Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığına hazırladığını ifade eden Selvi, yazısında, " 'Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?' diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığının start’ını vermişti. O günden itibaren Kılıçdaroğlu’nu öne çıkaran imaj çalışması başladı. Videolar çekildi, Kılıçdaroğlu gençlerin “Demokrat Amca”sı oldu." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İYİ PARTİ TARAFINDAN İZLENİYOR

Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta isminin geçmesinin İYİ Parti tarafından dikkatle izlendiğini kaydeden Selvi," Millet ittifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkarılması bir “dayatma” olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez ortak aday çıkarılması görüşünde. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı bir konsept ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ, AKŞENER'İ İSTİYOR

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı olarak Meral Akşener'i istediğini dile getiren Selvi, şunları kaydetti:

"Akşener’in bu kez cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti’de “Meral Akşener ortak aday olsun” eğilimi ağır basıyor. İYİ Parti yönetimi, Akşener’in tek kadın aday olması, milliyetçi ve muhafazakâr kesimden oy alabilmesi ve oylarının artış eğiliminde olması nedeniyle, Akşener’in ortak adaylığını savunuyor."

"CHP'DEKİ ÇEKİRDEK BİR KADRO KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTİYOR"

CHP'de cumhurbaşkanlığı için kimin istendiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selvi, " CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP’nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı’nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar..." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU GERİLİMİ ARTAR"

CHP dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini kaydeden Selvi," Çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, millet ittifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa, geriye tek seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak." diye yazdı.

İMAMOĞLU CEPHESİ RAHATSIZLIK DUYUYOR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dilendirilmesinin Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden olduğunu belirten Selvi," İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var." dedi.

"BATI İMAMOĞLU'NUN SEÇİMLERİ KAZANACAĞINI İNANIYOR"

Selvi şunları kaydetti:

"ABD başta olmak üzere Batı dünyası İmamoğlu’nun seçimi kazanacağına inanıyor. Ayrıca HDP’nin desteği İmamoğlu’nun yanında. Ama Kılıçdaroğlu pek pes edecek gibi görünmüyor. Süreç ilerledikçe Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilim artacak."