Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!

Millet ittifakı liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirip, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirme hayali kurarak çıktıkları seçim yolculuğundan elleri boş döndü.

Seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu sağlayamadılar hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Millet İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan daha az milletvekili çıkardı. 2018'de 146 milletvekili çıkaran CHP'nin bu seçimde vekil sayısı 169 oldu ancak bu vekillerin 39 tanesi ittifak ortaklarına ait. Yani bu dönem CHP, TBMM'de sadece 130 vekille temsil edilecek.

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İyi Parti ise 1'i CHP listesinden olmak üzere 44 milletvekili ile Meclis'te olacak.

Toplam 212 milletvekili ile Millet İttifakı, Meclis çoğunluğunun çok uzağında kaldı.

LİDERLER MECLİS'TE YOK

Millet İttifakı, seçimlerin kaybeden tarafı oldu ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Meclis'te partilerinin başında olamacayacak.

Millet İttifakı'nda bakanlık vaadiyle milletvekili adayı yapılmayan parti kurmayları da meclis dışında kaldı.

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Hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin önemli isimleri bu dönem Meclis'te yer almayacak.

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