Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" hayaliyle yola çıkıp seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan, Millet İttifakı'nın liderleri yeni dönemde Meclis'te olamayacak.

YAYINLAMA
Google News
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!

Millet ittifakı liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirip, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirme hayali kurarak çıktıkları seçim yolculuğundan elleri boş döndü.

Seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu sağlayamadılar hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Millet İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan daha az milletvekili çıkardı. 2018'de 146 milletvekili çıkaran CHP'nin bu seçimde vekil sayısı 169 oldu ancak bu vekillerin 39 tanesi ittifak ortaklarına ait. Yani bu dönem CHP, TBMM'de sadece 130 vekille temsil edilecek.

İyi Parti ise 1'i CHP listesinden olmak üzere 44 milletvekili ile Meclis'te olacak.

Toplam 212 milletvekili ile Millet İttifakı, Meclis çoğunluğunun çok uzağında kaldı.

Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!

LİDERLER MECLİS'TE YOK

Millet İttifakı, seçimlerin kaybeden tarafı oldu ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal Meclis'te partilerinin başında olamacayacak.

Millet İttifakı'nda bakanlık vaadiyle milletvekili adayı yapılmayan parti kurmayları da meclis dışında kaldı.

Hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin önemli isimleri bu dönem Meclis'te yer almayacak.

Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Ketojenik Diyet Listesi...Ketojenik Diyet Nedir, Nasıl Yapılır? İşte Ketojenik Diyet Listesi...

Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladıFatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı

Kişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa ettiKişisel menfaatler ülke menfaatlerin üstüne çıktı diyerek İYİ Parti'den istifa etti

Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptıEmine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Seçim eğlencesine katılıp kendini müziğe kaptırıp dans eden cübelli adamdan açıklama: Nefsimize uyduk yapmamalıydım
Seçim eğlencesine katılıp kendini müziğe kaptırıp dans eden cübelli adamdan açıklama: Nefsimize uyduk yapmamalıydım
Sağnak yağış aralıklı etkisini sürdürüyor, meteorolojiden dolu uyarısı!
Sağnak yağış aralıklı etkisini sürdürüyor, meteorolojiden dolu uyarısı!
Deprem bölgesinde görev alan din görevlileri "Başarı Belgesi" ile taltif edildi
Deprem bölgesinde görev alan din görevlileri "Başarı Belgesi" ile taltif edildi
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
Son Haberler
Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu
Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu
Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Çok Okunanlar
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
Dağınık Topuz Modelleri - Düğünlerde Kullanabileceğiniz 2023 Maşalı, Salaş Topuz Modelleri
Dağınık Topuz Modelleri - Düğünlerde Kullanabileceğiniz 2023 Maşalı, Salaş Topuz Modelleri
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı
Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'e söylediği sözler çarpıtıldı! Rıdvan Dilmen açıklama yaptı
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!