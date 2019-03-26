Kocaeli'de STK temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "HDP kökenli olup, terör örgütü ile bir türlü bağlantısı olduğu tespit edilen çok sayıda kişi var. Bu isimler önümüzdeki dönemde bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sizler de biliyorsunuz Millet İttifakı sadece partilerin kurduğu değil, başka grupların da işin içerisine girdiği ittifaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Kurtulmuş'un Kocaeli'de ilk olarak sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi. Derince ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, siyasi parti ve siyasi toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, Kurtulmuş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

"AK Parti'nin öncülüğünü yapmış olduğu bir siyaset ekseni diğer yanda ise CHP'nin öncülüğünü yaptığı bir siyaset ekseni var"

Gerçekleşen programda konuşan Kurtulmuş, "24 Haziran'da ortaya koyduğumuz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçilmiş cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz seçimlerle yeni bir döneme girdik. Artık bundan sonra seçim akşamında hem ülkenin cumhurbaşkanı hem de ülkenin hükümeti seçim sandığından çıkıyor. Yani cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle birlikte Türkiye yeni bir yönetim modeline geçti. Bunun ilk uygulamasını yaptık. Türkiye siyaseti bundan sonraki döneminde birtakım ittifaklarla, iki parti olacak demiyorum ancak önümüzdeki dönem öyle görünüyor ki iki eksenli bir siyaset ortaya çıkacak. Bir taraftan AK Parti'nin öncülüğünü yapmış olduğu bir siyaset ekseni diğer yanda ise CHP'nin öncülüğünü yaptığı bir siyaset ekseni var. Dolayısıyla yeni siyaset tarzı bundan sonraki seçimlerde de ittifakları öne çıkartacak. İttifakların önemi sadece partilerin bir araya gelmesi değil, Türkiye'nin geleceğine dair nelerin söyleneceğini, neler yapacaklarını, duruşlarını ortaya koyacaktır" dedi.

"Bu ittifak masa başında particiler tarafından kurulmuş bir ittifak değildir"

Millet İtttifakı'nı eleştiren Kurtulmuş, "AK Parti ve Milliyetçi harekat partisi 2 ayrı partidir. Farklı stratejileri, öncelikleri olan partilerdir. Ama bu partiler ortak bir vizyon, duruşla, Türkiye'nin temel meselelerine yaklaşımlarıyla ortak bir duruş sergilemiştir. Bunun doğal sonucu olarak bir seçim ittifakı, Cumhur İttifakı gelişmiştir. Bu ittifak masa başında particiler tarafından kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak, 15 Temmuz'da gaza meydanında "Ya Allah, bismillah" sesleri arasında, selalar eşliğinde kurulmuştur. Bu ittifak milletin gönlüne, ruhuna yerleşmiş bir ittifaktır. Bizim karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemez 4 partinin bir araya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen mızıkacıları ittifakıdır. Her birinin ayrı telden çaldığı hiçbir konunda ortak noktaları olamayan siyasi partilerin bir araya gelerek, sadece AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmaya çalışıldığı bir ittifak söz konusudur" diye konuştu.

"Millet İttifakı sadece partilerin kurduğu değil, başka grupların da işin içerisine girdiği ittifaktır"

Millet İttifakı'nın kurulmasında siyasi partilerin yanı sıra, farklı grupların da etkili olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "HDP'nin Eş Başkanı Temelli dedi ki, "İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanacaksa HDP'nin oylarıyla kazanacaklar." Yani, "Bizi yok saymayın. Hem bizimle ittifak yapacaksınız hem de ittifakı gizleyeceksiniz. Yok öyle şey" dedi. Dolayısıyla bu ittifakın örtüsü zaten çokta ortadan kalkmıştı, bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Aynı şekilde Kocaeli'de de bazı ilçelerde başka siyasi partiler destekleniyor. En son biliyorsunuz; CHP'den, İYİ Parti ve Saadet'ten seçime katılan meclis üyeleri arasında HDP kökenli olup, terör örgütü ile bir türlü bağlantısı olduğu tespit edilen çok sayıda kişi var. Bu isimler önümüzdeki dönemde bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sizler de biliyorsunuz Millet İttifakı sadece partilerin kurduğu değil, başka grupların da işin içerisine girdiği ittifaktır" şeklinde konuştu.

"İnşallah bunu herkese anlatarak en yüksek sonucun çıkmasına vesile olacağız"

Saadet Partisi'nin kendi görüşüyle çeliştiği Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana durmasını anlayamadıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Aynı şekilde siyasi hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyeti ile mücadele etmiş Erbakan Hoca'nın çizgisinden geldiğini iddia edenler, nasıl olacak da Cumhuriyet Halk Fırkası'yla aynı ittifakın içerisinde yer alacak. Anlamı yoktur, aklıselim bir şekilde anlatılabilecek bir durum değildir. Bunları tek tek oy veren seçmen kardeşlerimize anlatacağız. Bu millet, Cumhurbaşkanımızı gönüllere taht kurduğu için seviyor. Bizim bütün siyasi aktörlerimizin gönüllere taht kurmak en önemli işidir. İnşallah bunu herkese anlatarak en yüksek sonucun çıkmasına vesile olacağız. Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak, Türki karşıtlarının heveslerini kursaklarında bırakacak bir seçimdir" ifadelerini kullandı.

Program, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a konuşmasının ardından tablo hediye edilmesi ile son buldu.