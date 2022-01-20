Millet İttifakı, şimdiden koltuk kavgasına girişti! Kim nerede oturacak tartışması başladı! "İktidara gelseler koltuk için hangi kavgaları yaparlar"

2023 yılında yapılacak olan seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi yerine Güçlendirilmiş Parlamenter sistemine dönmeyi amaçlayan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti yeni anayasa çalışmalarını tamamladılar. Partilerin temsilcileri taslak metinde anlaşma sağlarken yapılan redaksiyon işlemlerinin ardından çalışma genel başkanlara sunulacak.

KOLTUK SIRASI İÇİN BİLE ANLAŞAMIYORLAR

Genel başkanların da metin üzerinde mutabık kalmasının ardından siyasi partilerin genel başkanlarının düzenlenecek toplantı ile çalışmayı kamuoyuna duyuracağı belirtiliyor. Gözler toplantıya çevrilirken oturma düzeni konusunda tarafların arasında tartışma yaşadıkları belirtildi. Oturma düzenin harf sıralamasına göre olacağı veya yaş kriterine göre olacağı konuşuluyor. Bu durum," Daha iktidara gelmeden tartışma yaşamaya başladılar. İktidara gelseler koltuk için hangi kavgaları yaparlar " yorumlarını beraberinde getirdi.

ALFABETİK SIRAYA GÖRE OTURULSUN ÖNERİSİ

A Haber muhabiri muhabiri İlter Yeşiltaş aktardıklarında göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturma düzeni önerisinin konusunda parti isimlerine göre alfabetik olarak sıralanacak. Bu öneri kabul edilirse parti sıralaması CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi şeklinde olacak.

LİDERLER YAŞLARINA GÖRE OTURSUN

Siyasi parti genel başkanlarının yaşlarına göre oturması da önerildi. Söz konusu düzen kabul edilirse birinci koltukta Temel Karamollaoğlu oturacak. Sıralama Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal şeklinde olacak.