Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından, Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları CHP Genel Merkez Binası'nda bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının gündem maddesinin ise seçim sonuçları olduğu öğrenildi.
Öte yandan liderler, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sırasıyla CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.