Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları bir araya geldi. Tarihi hezimeti değerlendiren liderler hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı.

YAYINLAMA
Google News
Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından, Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları CHP Genel Merkez Binası'nda bir araya geldi.

Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının gündem maddesinin ise seçim sonuçları olduğu öğrenildi.

Öte yandan liderler, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sırasıyla CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.

Millet İttifakı üyeleri tarihi hezimeti değerlendirmek için CHP Genel Merkezi Binası'nda toplandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı
Erdoğan’ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı
Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu
Muharrem İnce'den 28 Mayıs seçim sonucu açıklaması: Erdoğan'ı tebbrik etti, muhalefete çağrıda bulundu
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!
Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!
Son Haberler
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Erdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı
Erdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı
Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
Çok Okunanlar
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
ABD Başkanı Joe Biden'dan Erdoğan'ın seçim zaferi açıklaması: Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Başkan Erdoğan seçim zafer konuşmasında Külliyeden halka seslendi: Hiç kimse kaybetmedi, herkes kazandı
Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti
Ayasofya Camisi'nde Fetih coşkusu yaşandı, çok sayıda vatandaş ecdadımızı anmak ve sabah namazı kılmak için Ayasofya Camisi'ne akın etti
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!
İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!
İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz