Millet ittifakı ve diğer muhalefet partilerinin genel başkanları bir arada! İlk kez birlikte poz verdiler! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, çalışma yemeğinde bir araya gelen Millet ittifakı ve diğer muhalefet partilerinin genel başkanları ilk kez birlikte poz verdi.

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