Millet ittifakı ve diğer muhalefet partilerinin genel başkanları bir arada! İlk kez birlikte poz verdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, çalışma yemeğinde bir araya gelen Millet ittifakı ve diğer muhalefet partilerinin genel başkanları ilk kez birlikte poz verdi.
Muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde il toplantısı için bir araya geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, çalışma yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk kez birlikte poz verdi.